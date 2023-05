Morto Del Tongo, cordoglio Confindustria Toscana sud

(ANSA) - AREZZO, 11 MAG - Confindustria Toscana Sud si unisce al cordoglio per la recente scomparsa di Pasquale Del Tongo, storico imprenditore aretino che negli anni '50 dette vita insieme al fratello Stefano ad una delle prime aziende italiane per la produzione di cucine componibili. La Del Tongo, che è stata presente sul mercato italiano e internazionale per oltre 60 anni, "ha rappresentato - si spiega nella nota di Confindustraia uno degli esempi più tipici della storia imprenditoriale italiana del dopoguerra, frutto dell'impegno di una famiglia che ha saputo percorrere, con tenacia, tutte le tappe della costruzione aziendale creando lavoro e benessere".

Pasquale Del Tongo viene ricordato dall'associazione come un "uomo discreto e riservato, era anche estremamente concreto e instancabile lavoratore che amava seguire personalmente ogni aspetto del ciclo produttivo dell'azienda. Associato a Confindustria fin dal lontano 1966, ha ricoperto nel corso degli anni importanti incarichi come presidente della sezione Legno, membro del consiglio direttivo e componente del collegio dei probiviri. Una figura di riferimento all'interno del sistema, ascoltato per la grande esperienza e apprezzato da tutti per la grande umanità e generosità che lo hanno sempre contraddistinto". (ANSA).