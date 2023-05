Maltempo, nel Ravennate 6 milioni di danni per le coop agricole

(ANSA) - FAENZA, 11 MAG - Sono stati stimati in almeno sei milioni di euro i danni da alluvione subiti nel Ravennate dalle Cooperative agricole braccianti. Lo si legge in una nota di Legacoop nella quale si precisa che il Consorzio cooperativo faentino Utenti Gas Tecnici ha deciso di impegnare 15mila euro da ripartire tra le due diverse raccolte fondi attivate da Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Faenza.

Sin dalla prima notte, i piazzali delle Cab, in collaborazione con le istituzioni, si sono animati per riempire migliaia di sacchetti di sabbia e rafforzare gli argini. Le Cab hanno fornito gratuitamente pompe, mezzi e materiali. Mentre il mondo della cooperazione di consumo e Coop Alleanza 3.0 hanno messo a disposizione un budget per rispondere alle richieste delle amministrazioni colpite, cedendo a titolo gratuito i beni necessari per il primo intervento.

I soci delle Cab intanto proseguono con il monitoraggio degli argini alla ricerca dei fontanazzi, le tane delle nutrie e dei roditori che rischiano di trasformarsi in falle pericolose.

Inoltre i soci Conad della Romagna e la Cooperativa commercianti indipendenti associati si sono mobilitati per dare solidarietà alle popolazioni colpite dall'alluvione con un contributo minimo di 100mila euro.

"La cooperazione non si piange addosso — ha spiegato il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — ed è al lavoro fin dall'inizio dell'emergenza per dare una risposta non solo alle imprese, ma a tutte le comunità di cui fa parte. Abbiamo stimato in 6 milioni di euro i danni diretti e indiretti subiti finora dalle cooperative agricole braccianti, purtroppo il conto è destinato a crescere". (ANSA).