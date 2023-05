Lollobrigida, la natalità cresce dove c'è più welfare

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Per fare squadra bisogna che l'obiettivo sia lo stesso. Altrimenti è il popolo che ti dà un indirizzo che poi devi perseguire. Per me c'è l'impegno a permettere a uomini e donne liberi di diventare genitori. Questo richiede una serie di interventi di sostegno a diventare madri, non per costringerle ad esserlo. Dove c'è più welfare automaticamente c'è un aumento delle nascite. La provincia di Bolzano è quella con il più alto numero di nascite, dove si interviene sulla genitorialità. Su questo dobbiamo guardare in maniera pragmatica". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel suo intervento agli Stati generali della natalità a Roma. (ANSA).