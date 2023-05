Istat, aumentano registrazioni nuove imprese, traino servizi

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Nel primo trimestre il numero complessivo di registrazioni di nuove imprese destagionalizzato segna un aumento congiunturale del 3,8%, nonostante l'esiguo incremento nelle costruzioni (+0,6%) e il marcato calo dell'industria in senso stretto, che scende del 6,2% rispetto al trimestre precedente. Lo rileva l'Istat. Anche rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno si registra un incremento (+1,2%). Una crescita "pur modesta, che inverte la dinamica tendenziale del 2022, per lo più negativa", osserva l'Istituto di statistica, spiegando che "il risultato è dovuto, anche in questo caso, all'andamento nei servizi che controbilancia quello di segno opposto rilevato sia nell'industria in senso stretto che nelle costruzioni".

Per quanto riguarda il numero dei fallimenti, a livello complessivo, si rileva un aumento del 19,1% rispetto al trimestre precedente e un calo del 5,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022. (ANSA).