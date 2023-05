Inflazione al 104%, in Argentina aumentano le pensioni minime

(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 MAG - Il governo dell'Argentina ha annunciato martedì un nuovo aumento della pensione minima e dell'assegno universale per figlio (Auh) nel quadro della legge che impone un adeguamento trimestrale al livello di inflazione.

Annunciato anche un bonus unico pensato per compensare la perdita salariale che si verifica nei tre mesi di stabilità delle pensioni mentre l'inflazione viaggia a un ritmo del 104,3% annuale.

Si tratta di una misura, riferisce l'istituto per la previdenza sociale (Anses), che riguarda un universo di 17 milioni di argentini su una popolazione totale di 46 milioni.

In totale, si riferisce, i pensionati della minima riceveranno grazie anche ai bonus un totale di 121.407 pesos (484 euro al cambio ufficiale), mentre la pensione minima netta arriverebbe attorno ai 70 mila pesos (280 euro). L'assegno universale per figlio passa invece da 11.465 a 13.864 pesos (55 euro).

Secondo il ministro dell'Economia, Sergio Massa, l'aumento delle pensioni arriva in questo modo al 130% a livello interannuale "con un recupero del 7% in termini reali rispetto anche al livello dell'inflazione". (ANSA).