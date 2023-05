Incontro Inps a Torino su protocollo 'Inps per tutti'

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Il presidente Inps Pasquale Tridico, con il Direttore regionale Filippo Bonanni, incontra domani il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e i rappresentanti delle Associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo 'Inps per Tutti' per analizzare i risultati raggiunti e raccogliere proposte e suggerimenti per rendere più efficace il protocollo.

"Lo scopo - spiega l'Inps in una nota - è individuare potenziali nuove modalità di realizzazione degli interventi, mirati alla presa in carico dei nuovi bisogni emergenti ancora non espressi che coinvolgono nuove fasce sociali sempre più ampie e fragili.

Si vuole rafforzare le sinergie tra Istituzioni e Associazioni che operano sul territorio, in un'ottica di sostegno e di scoperta dei nuovi bisogni inespressi dei cittadini".

Partecipano all'incontro anche i rappresentanti della Caritas Diocesana di Torino, Sermig, Comunità di Sant'Egidio, Rete di Cultura Popolare, Assessorato ai Servizi Sociali della Città di Torino. (ANSA).