Incidenti sul lavoro: Inail, le storie vere danno consapevolezza

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - "A Napoli facciamo la settima tappa del tour nazionale su salute e sicurezza nel lavoro, partendo dall'ascolto delle storie vere, che danno grande responsabilizzazione a chi oggi lavora e fa impresa. Si parla tanto di digitalizzazione e tecnologia, ma conta di più l'umanità dei racconti, da cui emerge che la cosa più importante è tornare a casa la sera dopo la giornata di lavoro". Lo afferma Franco Bettoni, presidente dell'Inail, all'ANSA a margine del Forum della prevenzione, "Made in Inail", organizzato dalla Direzione regionale Inail Campania.

"Mettiamo al centro - spiega Bettoni - salute e sicurezza dei lavoratori, concentrandoci sulla cultura da inculcare nei giovani, perché i nuovi lavoratori e imprenditori devono avere dentro il senso del rischio e della responsaiblità collettiva e personale. Su questo anche la testimonianza diretta di persone infortunate serve per far capire che non è una fiction, ma sono cose che succedono davvero. Serve un lavoro culturale di responsabilizzazione e di dialogo su dati statistici che sono evidenti e veri. Negli ultimi mesi dalla Campania emergono dati preoccupanti, ma questo accade in tutta Italia, è un tema ricorrente: per questo serve una cultura di responsabilità e prevenzione di imprese, lavoratori e istituzioni".

La crescita dei cantieri con il superbonus ha portato anche a una crescita degli infortuni nel settore che, come sottolinea Bettoni, "deve lavorare sulla sicurezza e su un nuovo sforzo di comunicazione che dobbiamo fare tutti per far sì che si capisca ovunque quali sono i rischi del lavoro. Sono anche un infortunato sul lavoro e dobbiamo far capire bene alle famiglie tutto questo. Quando abbiamo le testimonianze dirette di un infortunato o di una madre che narra la perdita del figlio, ciò aiuta drammaticamente a far capire fino in fondo l'importanza della sicurezza a una platea silenziosa, che si immedesima in quello che ascolta. Questo aiuta la coscienza collettiva, il senso civico per il rispetto delle norme". (ANSA).