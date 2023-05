Il 30% di chi ha acquistato casa nel 2022 ha meno di 36 anni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Chi ha meno di 36 anni 'trascina' il mercato immobiliare della Penisola: la fascia d'età tra i 18-35 anni è quella in cui, nel 2022, "è stato effettuato il maggiore acquisto di fabbricati, pari al 28,57% del totale delle contrattazioni, registrando anche una leggera crescita, rispetto al 2021 (quando il dato era pari al 27,09% del totale)". A rilevarlo sono i Dati statistici notarili, diffusi oggi, secondo cui l'anno scorso "l'acquisto dei fabbricati abitativi è stato fatto usufruendo delle agevolazioni per prima casa nel 53,12% dei casi (nel 2021 la quota era pari al 56,05%), pur subendo una contrazione del 26,5% tra il primo e il secondo semestre". Come negli anni precedenti, si precisa nel documento, "la maggior parte delle compravendite viene effettuata tra privati (86,58% del totale), mentre l'acquisto da imprese rappresenta solo il 13,41%" del complesso. (ANSA).