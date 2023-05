Giorgetti, 'vera riforma previdenza è favorire la natalità'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Da tanti anni la politica discute della sostenibilità del sistema previdenziale, a cui si è risposto nel tempo con le solite ricette, cioè l'innalzamento dell'età pensionabile, penalizzazioni per il pensionamento anticipato. Per carità tutti interventi che hanno permesso di correggere la curva e rendere più sostenibile il sistema previdenziale, ma è assolutamente innegabile che la vera riforma previdenziale in realtà è una riforma che promuova la natalità.

Senza questo tipo di impostazione il sistema non regge".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio agli Stati Generali della natalità in corso a Roma.

"Già oggi, se andassimo a vedere i numeri in senso aggregato, troviamo che su 100 pensionati abbiamo 111 occupati, in 39 province in Italia il numero dei pensionati è superiore al numero degli occupati. Non è che la soluzione possa essere semplicemente continuare ad aumentare i contributi previdenziali, anzi noi stiamo cercando di fare interventi di sollievo in senso contrario", ha aggiunto. (ANSA).