Conte, per la natalità rafforzare il welfare

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "In prospettiva ci battiamo per la riduzione del tempo di lavoro a parità salariale: è una battaglia dei Cinque Stelle. Poi serve più welfare: il Conte due è quello che ha approvato l'assegno unico che va rafforzato, immagino anche l'allargamento al congedo di paternità. Ci sono tanti abbandoni legati al mercato del lavoro". Lo afferma il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in un video inviato agli Stati generali della natalità. (ANSA).