Confindustria, preoccupa sostituire Irap con sovra-Ires

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "L'intenzione del governo di sostituire l'Irap con una sovraimposta dell'Ires desta preoccupazione", anche se "alla luce delle numerose criticità del tributo, Confindustria da anni ne sollecita il superamento", la sostituzione dell'Irap con una sovraimposta Ires, "tuttavia, annullerebbe, di fatto, un qualsiasi beneficio dell'Ires a doppia aliquota e collocherebbe l'Italia tra i Paesi europei con la più elevata tassazione sui redditi delle società, con una significativa distanza dalla media UE e con effetti negativi sulla competitività internazionale e attrattività del sistema fiscale italiano". Lo afferma Emanuele Orsini, vicepresidente Confindustria per il credito, la finanza e il fisco in audizione presso la commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale.

"La proposta di un'Ires a doppia aliquota - con un'aliquota base auspicabilmente ridotta rispetto all'attuale 24% - è da accogliere con interesse", sottolinea, "anche se non è attualmente possibile darne una valutazione complessiva data la mancanza di informazioni dettagliate" e l'eventuale riduzione dell'aliquota legata ad un incremento dell'occupazione "dovrebbe tener conto delle profonde differenze tra i comparti produttivi", ma anche degli "investimenti fatti in questi anni nella direzione di una maggiore digitalizzazione".

Confindustria, infine, accoglie "con favore l'ambizioso progetto di riforma disegnato dal ddl, guidato dall'obiettivo di allineare la disciplina nazionale con le disposizioni comunitarie, tuttavia, l'obiettivo di allineare la tassazione su beni e servizi simili dovrebbe estendersi e conciliarsi con le riflessioni in corso sui trattamenti di esenzione Iva". (ANSA).