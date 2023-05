Confindustria lancia check up imprese in tempo reale (2)

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Con il nuovo indice il Centro studi di Confindustria "anticipa l'uscita dei dati ufficiali di quasi due mesi", si muove con largo anticipo per "fornire un quadro rappresentativo e tempestivo" alle imprese: oggi ha presentato l'indice Rtt relativo al mese di aprile mentre i dati Istat più aggiornati sul fatturato nell'industria sono stati presentati il 28 aprile e si fermano al mese di febbraio. Il Rtt sarà quindi, ogni mese, il primo dato disponibile sull'economia reale rispetto agli indici esistenti oggi. Inoltre, offre un dettaglio per territori (quattro macroaree), settori economici (quattro macrosettori) e dimensioni delle imprese (microimprese, Pmi e grandi imprese). E, per Istituzioni e aziende, è un ulteriore strumento per analizzare le dinamiche in atto.

Il nuovo indice per il mese di aprile "evidenzia che l'attività delle imprese italiane , dopo due mesi molto positivi, ha registrato un rallentamento (indice a 96,4, posto pari a 100 il trend)": è un dato che "indica che l'economia potrebbe proseguire nel corso del 2023 la fase di espansione, sebbene a ritmi più attenuati". La frenata rilevata dall'indice non è uniforme tra settori, aree geografiche e fasce dimensionali. Fanno meglio dell'aggregato le imprese del Mezzogiorno (117,7), quelle di medie dimensioni (98,7) e le attività industriali (98,5).

L'indagine è su un campione rappresentativo delle società di capitali in Italia, verificata - spiega ancora Alessandro Fontana - per regioni, per dimensioni di imprese, per settore di attività. Sfrutta il patrimonio di TeamSystem sulle fatture emesse da 200mila società, di tutti i settori economici, grandi e piccole, su tutto il territorio nazionale.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a rapidi e continui cambiamenti economici: le chiusure dovute alla pandemia nel 2020, l'impennata dei prezzi delle commodity nel 2021, i rincari dell'energia conseguenti alla guerra in Ucraina nel 2022.

L'incertezza è enorma, i dati sono essenziali", evidenzia il direttore del Centro studi di Confindustria: "E' fondamentale avere informazioni sempre più aggiornate per fotografare la situazione delle imprese. Dati freschi che raccontino la situazione del sistema imprenditoriale in tempo reale" "Stiamo attraversando un periodo storico di grandi opportunità per le imprese, derivanti dai fondi del Pnrr per la trasformazione digitale del Paese e dalla rapida diffusione di tecnologie di ultima generazione che permettono di fare leva sul valore del dato per prendere decisioni di business in modo più consapevole, tempestivo e armonico con la velocità di uno scenario macroeconomico particolarmente mutevole. Per questo motivo abbiamo deciso di collaborare con il Centro Studi Confindustria alla definizione del Real Time Turnover Index, contribuendo così al patrimonio informativo che Istituzioni, imprese, e in generale tutto il sistema, hanno a disposizione circa lo status dell'economia italiana", commenta Federico Leproux, ceo di TeamSystem. (ANSA).