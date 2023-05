Confindustria, 'il taglio del cuneo sia strutturale'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Nell'ottica di sostenere la domanda interna, strategica per la crescita del nostro Paese, riteniamo che le misure di riduzione del cuneo contributivo adottate nel 2023 da questo governo, non solo devono essere strutturali, ma anche essere affiancate da interventi di riduzione del prelievo fiscale sulle persone fisiche". Lo afferma Emanuele Orsini, vicepresidente Confindustria per il credito, la finanza e il fisco in audizione presso la commissione Finanze della Camera, precisando di "apprezzare" la scelta del governo di procedere "ad una riforma graduale dell'impianto attuale, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica". (ANSA).