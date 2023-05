Confindustria, 'il taglio del cuneo sia strutturale' (2)

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Confindustria "apprezza l'approccio metodologico adottato", "un'impostazione che punta, in un arco temporale ben definito, ad un intervento complessivo di riforma del sistema fiscale al quale le imprese sono pronte a dare un contributo concreto".

Quanto agli interpelli, "condividiamo la necessità di rivedere le dinamiche applicative di tale strumento", spiega Orsini, "non può essere il contribuente a pagare per il mancato coordinamento tra tali amministrazioni e l'Agenzia delle Entrate o l'assenza di interpretazioni certe" e "ci auguriamo che anche gli interventi su cooperative compliance e codificazione possano comportare risultati effettivi in termini di certezza del diritto per tutti i contribuenti".

"Riponiamo fiducia nel progetto di profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario che il Ddl annuncia, sul piano penale e amministrativo e in relazione a tutti i tributi" e, conclude Orsini, "più in generale il sistema sanzionatorio dovrebbe essere idoneo a distinguere finalmente violazioni ed errori involontari, da quelli connotati da intenti fraudolenti".

