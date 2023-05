Camere commercio Bolzano e Trento, riunita conferenza permanente

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Il corridoio del Brennero, il settore del commercio e la semplificazione burocratica sono stati i temi principali affrontati dalla Conferenza permanente delle Camere di commercio di Bolzano e Trento, riunita nel capoluogo altoatesino.

È stato preso in esame lo studio di "Sigma NL", lo spin off dell'Università di Genova che ha stimato l'impatto delle misure tirolesi sull'economia italiana per conto di Uniontrasporti, la società in house del sistema camerale italiano. Il risultato, come è stato reso noto nei giorni scorsi, è che i divieti di circolazione costano all'economia italiana oltre 250 milioni di euro all'anno.

Successivamente, Matteo Degasperi dell'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento e Georg Lun, direttore dell'Ire della Camera di commercio di Bolzano, hanno presentato un'analisi sul commercio evidenziando gli sviluppi più importanti del settore e mostrando le differenze tra le due province. Ad esempio, per quanto riguarda il numero di esercizi commerciali, in Alto Adige si è registrato un leggero aumento tra il 2010 e il 2022 (più 29 esercizi commerciali), mentre in Trentino, nello stesso periodo, si è registrata un calo di 630 attività commerciali. In entrambe le province il commercio online è aumentato sensibilmente.

"Il confronto che scaturisce dalla Conferenza permanente è particolarmente importante per lo sviluppo economico delle nostre due province. Una cooperazione costruttiva consente di rappresentare interessi che vanno al di là della competenza territoriale delle singole Camere di commercio. Pertanto, si possono individuare soluzioni comuni", hanno dichiarato a conclusione dei lavori Giovanni Bort e Michl Ebner, presidenti delle Camere di commercio di Trento e Bolzano. (ANSA).