Camera Commercio, congratulazioni al prefetto di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Esprimo le mie più vive congratulazioni e quelle della Camera di Commercio al neo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, un uomo di grande esperienza. Nel formulargli i migliori auguri di buon lavoro, mi permetto anche di manifestare, da subito, la più ampia disponibilità della nostra Istituzione a collaborare nell'interesse generale della città. Siamo convinti che sicurezza e legalità rappresentino, oltre a condizioni normali di vita civile di una comunità, anche una premessa indispensabile per la competitività di un territorio". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Con l'occasione - aggiunge - ringrazio per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata il suo predecessore, Bruno Frattasi, nominato Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale". (ANSA).