Banconote false in colazione a Olbia, allarme Confcommercio

(ANSA) - OLBIA, 11 MAG - Banconote false sono in circolazione a Olbia: la segnalazione arriva nelle ultime settimane soprattutto dagli esercenti dei distributori di carburante, allarmati dal fenomeno che li sta colpendo in particolare modo.

Per cercare di arginare il problema e contrastare il fenomeno di illegalità, il presidente di Figiac Confcommercio nord Sardegna, Stefano Schirra, ha chiesto un incontro con le forze dell'ordine e con il comando dei carabinieri per far sì che vengano portate avanti delle indagini mirate ed immediate.

Inoltre, l'invito della Confcommercio agli esercenti è quello di "prestare la massima attenzione quando si riceve per i pagamenti in denaro contante". Nel caso in cui poi ci si dovesse imbattere in banconote false, l'invito è quello di "contattare le autorità e rivolgersi anche agli uffici dell'ente per cercare di bloccare sul nascere il fenomeno illegale". (ANSA).