Arpa, le professioni assistenziali sono preziose per la società

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - "La professione assistenziale e infermieristica è preziosa per la società, ma anche per ogni singolo individuo che la svolge. Per questo vogliamo incoraggiare non soltanto i giovani, ma anche chi voglia cambiare carriera, a intraprendere queste professioni". Lo afferma Martina Ladurner, presidente dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARpA), in occasione della giornata internazionale dell'infermiere e della cura del 12 maggio.

"Ci sono molte buone ragioni per scegliere la professione assistenziale in una residenza per anziani - si legge in una nota dell'ARpA - È una professione di grande importanza, che comporta responsabilità, è molto versatile e, nella maggior parte dei casi, viene svolta in un ambiente familiare. Si tratta di una professione che viene svolta in team, a stretto contatto con le persone, che comporta diverse sfide. Sono possibili diversi modelli di lavoro e orari flessibili e per tale ragione questo lavoro ben si concilia con esigenze familiari e tempo libero".

"Per mostrare in modo più dettagliato che le professioni assistenziali sono lavori attraenti e interessanti, è stato lanciato il sito career.bz.it. Una carriera in residenza per anziani è infatti un lavoro che riveste una certa attrattiva", conclude Ladurner. (ANSA).