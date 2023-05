Alleanza Coop, Ue sminuisce impatto del divieto per lo strascico

(v. Ue, non c'è divieto di pesca a strascico..' delle ore 11:53) (ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Il Commissario ha sminuito la portata che il documento politico è destinato ad avere sui futuri regolamenti europei, insistendo nell'affermare che il Piano non é un provvedimento legislativo vincolante per gli Stati". Lo rileva l'Alleanza Cooperative Pesca e Acquacoltura, commentando le dichiarazioni del Commissario all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, intervenuto nel dibattito in Plenaria sugli interventi di Bruxelles nel settore degli oceani e della pesca.

Nel ribadire la mancanza di fiducia su tali rassicurazioni, l'Alleanza chiede "che il Piano venga emendato nei suoi contenuti più pericolosi che minacciano il futuro della pesca europea, sollecitando un incontro con la direttrice Vitcheva della DG Mare in cui poter entrare nel merito e avanzare proposte". L'Alleanza ha poi fatto notare come siano stati numerosi gli interventi che hanno denunciato la insostenibilità del bando dello strascico dai mari europei a cui il Piano di azione apre la strada all'ampliamento dei divieti nelle aree marine soggette a protezione entro il 2030. (ANSA).