Alleanza Coop, alte giacenze in cantina si teme per la vendemmia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - A due mesi dalla prossima vendemmia, preoccupano l'aumento delle giacenze di vino in cantina (+5,1% a marzo scorso rispetto allo stesso periodo del 2022) e le difficoltà di mercato, due fattroi che confermano il perdurare di crisi in alcuni territori in particolare per i vini rossi. E' quanto fa sapere il coordinatore del settore vitivinicolo di Alleanza Cooperative, Luca Rigotti, in relazione ad un calo generalizzato delle vendite, segnale più in generale di una fase di cambiamento del settore non soltanto in Italia, in termini di scelte d'acquisto e di consumi.

"Occorre programmare una strategia di medio-lungo periodo per ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta - osserva Rigotti - che consideri l'attivazione di misure di governo dell'offerta previste dal Testo unico del vino, o ancora, una differente gestione delle autorizzazioni di impianto per i nuovi vigneti, con l'eventuale applicazione delle dovute premialità e correttivi".

Secondo il coordinatore, "è necessario sollecitare intanto l'emanazione di un Regolamento delegato che riconosca il prima possibile alcune misure di sostegno e di flessibilità, compresa la distillazione di crisi, valutando a livello nazionale le necessità regionali, le cautele e le modalità di attuazione, quanto più mirate in considerazione delle esigenze territoriali; come anche il budget a disposizione, per evitare che la misura a prezzi eccessivamente bassi e dunque non congrui, possa generare distorsioni di mercato". Si tratta di riflessioni condivise tra i diversi Paesi anche in sede di Gruppo di lavoro vino Copa Cogeca, che si è riunito recentemente a Bruxelles da cui è emersa la necessità di andare avanti nella programmazione di un piano di gestione dell'offerta. (ANSA).