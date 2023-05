++ Confindustria lancia check up imprese in tempo reale ++

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Servono "dati freschi che raccontino la situazione del sistema imprenditoriale in tempo reale". Il direttore del Centro studi di Confindustria, Alessandro Fontana, presenta il nuovo Real Time Turnover Index, elaborato dal centro studi con TeamSystem: "Un indicatore mensile sul fatturato in grado di tracciare tempestivamente l'andamento dell'attività economica delle imprese", prima di tutte le altre rilevazioni mensili. Progetto con i Giovani Imprenditori: "Strategico - dice il presidente Riccardo Di Stefano - per analizzare lo scenario e timonare le imprese" di fronte a "cambiamenti repentini". Il primo dato indica un rallentamento. (ANSA).