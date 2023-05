Welfare, 189.000 euro ai dottori commercialisti comaschi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Ammontano a 650 gli iscritti comaschi alla Cassa dottori commercialisti (Cdc), ovvero il 5% del totale dei professionisti associati all'Ente di previdenza e assistenza in Lombardia, che domani, 11 maggio, presso la Sala Convegni dell'Ordine (in via Alessandro Volta, 3) dalle 9 alle 12, terrà un evento pubblico aperto alla propria platea locale che, nel 2022, recita una nota, è stata destinataria di contributi erogati dalla Cassa per le iniziative di welfare "pari a quasi 189.000 euro".

Il presidente della Cdc Stefano Distilli rammenta come in questi anni, l'Ente abbia "mantenuto alta l'attenzione sulla componente under40, investendo in politiche di welfare 'strategico', come i bandi per l'avvio dell'attività lavorativa, per la nascita di aggregazioni e per la formazione professionale". (ANSA).