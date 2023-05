Valle Templi: Fdi, fare chiarezza su concessione teatro a coop

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Un appello al presidente della Regione, Renato Schifani, "affinché intervenga in quanto organo massimo di garanzia per fare chiarezza sulla concessione del Teatro della Valle dei Templi di Agrigento alla cooperativa privata "Il Sestante " "Si ritiene opportuno che si verifichi la regolarità della concessione dell'area assegnata dal Parco della Valle dei templi e che chi di competenza vigili sugli eventi in programma, affinché siano conformi alle normative di sicurezza e a tutte le prescrizioni previste in materia", afferma una nota dei parlamentari Infine, i deputati regionali di Fratelli d'Italia concludono "Abbiamo già allertato l'assessore al ramo e chiediamo anche un intervento diretto del presidente della Regione Siciliana affinché il clima di gioia conquistato con Agrigento capitale della cultura 2025 non si svilisca con il dubbio di affari poco chiari all'ombra del parco" (ANSA).