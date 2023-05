Unione consumatori, 'nei dati Istat un Paese che arretra'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I cali della produzione industriale che a marzo scende dello 0,6% sul mese precedente e del 3,2% su base annua secondo l'Istat sono "dati preoccupanti", per il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.

"Prosegue l'andamento negativo della produzione industriale.

Un Paese che arretra invece di fare passi avanti. Come dimostra il crollo dei beni di consumo, -4,7% su base annua, o si ridà capacità di spesa alle famiglie, salvaguardando il loro potere d'acquisto, o non si va da nessuna parte, dato che se le famiglie non spendono le imprese non producono", dichiara in una nota.

Secondo lo studio dell'Unc, la produzione di marzo 2023, nei dati corretti per gli effetti di calendario, non solo è scesa del 3,2% rispetto a marzo 2022, ma anche rispetto al 2019, -2%.

Anche i beni di consumo sono inferiori dell'1,9% rispetto a 4 anni fa. Falsati invece dai lockdown i confronti con il 2021 e il 2020. (ANSA).