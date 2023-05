Tridico, "lo squilibrio dell'Inps? Era una situazione già nota"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - "Era una situazione già nota soprattutto agli economisti che si occupano di previdenza, quando analizzano l'indicizzazione delle pensioni". Così oggi, a Potenza, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha risposto a una domanda dei giornalisti sullo squilibrio nei conti dell'Istituto.

"Abbiamo pagato - ha aggiunto - circa 22 miliardi di incrementi pensionistici e allo stesso tempo non abbiamo incamerato contributi crescenti, per via del fatto che i salari sono fermi e i contratti non vengono rinnovati. In assenza di un salario minimo lo squilibrio ne è la conseguenza. Ci auguriamo che sia una situazione temporanea, legata all'anno in cui c'è l'inflazione".

"E' importante - ha continuato - che venga ripianata la pressione sui salari, perché non è solo un problema di incapacità delle famiglie a far fronte alle spese, attraverso il caro vita, è anche un problema sui conti dell'Istituto. Certo - ha concluso Tridico - non si può continuare a lungo senza che i salari aumentino in vista di un perseverante aumento dell'inflazione". (ANSA).