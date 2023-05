Tridico, 'commissariamento dell'Inps del tutto immotivato'

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - "Si tratta di un commissariamento immotivato, sotto tutti i punti di vista": lo ha detto a Potenza, il presidente uscente di Inps, Pasquale Tridico, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto di tornare sul commissariamento dell'istituto.

A margine di un convegno sui servizi alla genitorialità, Tridico, chiarendo di "non aver incontrato la Presidente del consiglio", ha aggiunto: "E' immotivato dal punto di vista gestionale, organizzativo, istituzionale, senza precedenti.

Anche quando ci sono i commissariamenti esistono ragioni di ordine finanziario, giuridico, o di cambiamento della governance. Ovviamente in questo caso non c'è nulla di tutto questo".

"Io esco a testa alta - ha concluso - perché sono davvero convinto di aver fatto un ottimo lavoro in un istituto che lascio più grande, più espanso, più efficiente, più moderno, più digitalizzato. Sono davvero soddisfatto". (ANSA).