Tridico, 'commissariamento dell'Inps del tutto immotivato' (2)

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - "Tutti gli indicatori di produttività - ha continuato Tridico - sono aumentati, abbiamo assunto circa 5.000 persone in Italia, la produttività è aumentata di oltre il 25 per cento negli ultimi quattro anni, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono stati ridotti di circa il 20 per cento, paghiamo l'80 per cento delle prestazioni entro tre giorni dalla decorrenza e abbiamo raggiunto il 75 per cento degli obiettivi Pnrr".

Il bilancio della sua presidenza è per Tridico positivo: "Resta un Inps migliore con investimenti crescenti, con il welfare del paese che si è espanso, abbiamo fornito nuovi strumenti alle famiglie fronteggiando bene la fase di emergenza con 60 miliardi di euro in più per le crisi attraverso i bonus, la cassa d'integrazione Covid, il reddito di cittadinanza. In quella fase abbiamo capito quanto importante fosse lo Stato e quanto importante fosse Inps".

"Del reddito di cittadinanza - ha concluso Tridico - non se ne può fare a meno, mi auguro che il funzionamento della nuova misura sia altrettanto inclusivo: nel periodo di picco abbiamo raggiunto circa quattro milioni di poveri nel 2021, nel 2022 il numero si è ridotto a 2,6 milioni". (ANSA).