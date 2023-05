Siref (Fideuram), passaggio generazionale è cruciale per Pmi

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "Le imprese familiari rappresentano una colonna portante dell'economia italiana. Ciò che rende quasi unica l'Italia è che ben l'85% delle piccole e medie imprese sono a gestione familiare, con un management composto per la maggioranza da componenti della famiglia, di cui sovente il leader è over 70. Ci troviamo di fronte ad una fase, quindi, di transizione generazionale". Lo afferma Guido de Vecchi, amministratore delegato di Siref Fiduciaria, società controllata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione di 'Look4Ward', Osservatorio per il lavoro di domani.

"L'imprenditore sta superando i retaggi del passato ma deve essere accompagnato nella scelta del percorso migliore: dai contatti con partner internazionali allo studio e affinamento di operazioni straordinarie, dall'apporto di competenze manageriali esterne alla crescita professionale degli eredi". Su questo ultimo punto, "Siref Fiduciaria riveste un ruolo centrale, potendo proporre strumenti - quali patti di famiglia, società semplice, trust - che permettono di affiancare le giovani generazioni di imprenditori nell'acquisizione delle competenze e dell'esperienza necessaria per subentrare a chi li ha preceduti". (ANSA).