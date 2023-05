Santanchè, i dati Istat confermano la crescita del turismo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Ottimi i dati presentati in audizione dall'Istat oggi. Confermano la ripresa di un settore che è fondamentale per l'economia della Nazione. La testimonianza che il 2023 sarà davvero l'anno del sorpasso sul 2019. E questo deve spingerci a fare sempre di più, intervenendo per rendere strutturali i dati sul turismo favorendo politiche dì destagionalizzaazione e di controllo del fenomeno dell'overtourism, che penalizza tante meravigliose località italiane". Lo dice la ministra del turismo Daniela Santanchè nel commentare i dati presentati da Sandro Cruciani, direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera nell'ambito dell'esame del Piano strategico del turismo. (ANSA).