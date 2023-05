Per sostenibilità ambientale la Cgia assiste micro imprese

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - L'Ue imporra una serie di adempimenti per la sostenibilità ambientale (Esg) alle micro imprese per ottenere il credito da una banca, la possibilità di stipulare una polizza con una assicurazione, partecipare a un bando pubblico o lavorare come subfornitore per un grande committente. Per questo la Cgia di Mestre si sta attrezzando per sostenere le piccolissime aziende.

"Nei prossimi anni - dice il presidente della Cgia Roberto Bottan - banche, investitori e istituti di credito garantiranno maggiori finanziamenti e a tassi più convenienti solo alle imprese che saranno in grado di rendicontare gli impatti Esg, premiando la loro vocazione alla sostenibilità ambientale. Un tema, quest'ultimo, che ormai è diventato di grande attualità e sempre più presente anche nella gestione aziendale delle nostre piccolissime realtà, ma estremamente difficile da misurare".

Per non lasciare "soli" tantissimi artigiani e altrettanti piccoli imprenditori, la Cgia sta mettendo a punto uno strumento ad hoc, ovvero un questionario, in grado di testare la sostenibilità ambientale dei piccoli produttori. Grazie alla collaborazione instaurata dalla Cgia con Imq eAmbiente srl di Porto Marghera, nei giorni scorsi si è conclusa la prima fase di questo progetto; ovvero la messa a punto di un questionario composto da poco meno di un centinaio di domande che spaziano dal business, alle certificazioni ambientali, dalla gestione del personale, ai rapporti con il territorio, dai fornitori sino all'innovazione tecnologica.

Il questionario si suddivide in due capitoli: il primo, di carattere generale, interessa tutte le micro attività; il secondo, invece, è declinato per settore. In questa fase sperimentale sono state prese in considerazione 4 aree produttive: il manifatturiero, i servizi alla persona, l'edilizia e l'alimentare. (ANSA).