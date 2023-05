Pensioni: Spi-Cgil, meno contributi a causa del lavoro precario

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - "Il problema non è quello delle pensioni, ma quello del non lavoro per i giovani, oppure quello di un lavoro precario. Finché siamo un Paese che non dà lavoro stabile e ben retribuito alle nuove generazioni ci sarà sempre il problema previdenziale, perché se la gente lavora meno, paga meno contributi, e ci saranno meno risorse per pagare le pensioni". Lo ha affermato Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, a Firenze dove ha presentato il suo libro 'Perennial'. (ANSA).