Ocse, reddito reale delle famiglie italiane giù del 3,5% (2)

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Il dato sul reddito delle famiglie nel quarto trimestre del 2022 varia molto a seconda dei Paesi presi in esame dall'Ocse. Sui 21 Stati membri dell'organizzazione per cui i risultati sono disponibili, otto registrano un aumento del reddito mentre 13 sono in calo. Tra le economie del G7, il Regno Unito realizza l'aumento più importante (1,2 %), spinto dalla crescita dei salari e dal sostegno pubblico ai consumi di energia. Anche Canada, Francia e Stati Uniti registrano aumenti del reddito reale mentre l'Italia è appunto in calo del 3,5%. Su base annua, sempre tra i Paesi del G7, il dato è sceso del 3,9%, con la contrazione più importante negli Stati Uniti (-6%). Tra gli altri Paesi Ocse, il calo più forte viene segnalato in Cile (-15,1 %). (ANSA).