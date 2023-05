Nel 2022 si contano in Italia 349.058 Srl semplificate

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Consiglio nazionale dei notai, adempiendo ad un obbligo stabilito da una legge del 2012, ha pubblicato sul proprio sito (www.notariato.it) i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata: al 31 dicembre scorso, risultano registrate in tutta Italia 349.058 Srl con tale forma giuridica, 40.132 sono le nuove iscrizioni e 7.283 le cancellazioni (al netto di quelle avvenute d'ufficio, si specifica).

In testa per realtà produttive 'semplificate', si legge, c'è il Lazio (69.438), seguono la Campania (49.471) e la Lombardia (36.923), in coda la Valle d'Aosta con 295 Srl. (ANSA).