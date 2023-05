Istat: Malan, dati confermano l'efficacia dell'azione di governo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "I dati dell'Istat confermano l'efficacia dell'azione del governo Meloni, in particolare sulle priorità indicate da Fratelli d'Italia. Il Pil cresce più che in ogni altro paese d'Europa e l'occupazione è ai suoi massimi, cosa che darà un impulso verso l'alto ai salari insieme al taglio del cuneo fiscale approvato il primo maggio". A dirlo è il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.

