Istat, Italia 4/a in Europa per presenze turistiche nel 2022

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'Italia si conferma in quarta posizione per numero di presenze nel 2022 (il 14,5% di quelle registrate nell'intera Ue in quell'anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%). Lo dice Sandro Cruciani, direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera nell'ambito dell'esame del Piano strategico del turismo.

Se complessivamente - in termini di variazione delle presenze rispetto al 2019 - il bilancio del nostro Paese è inferiore alla media dell'Ue (-7,8% contro il -5,1%), ciò sembra dovuto alle performance della componente domestica della clientela (-4,4% per l'Italia contro +0,6% della media Ue), la quale in proporzione ha scontato una maggiore difficoltà di ripresa rispetto alla componente inbound (-11,1% per l'Italia contro -11,6% dell'Ue).

L'Italia si colloca, del resto, al secondo posto tra i paesi dell'Ue per numero di presenze straniere, dopo la Spagna; come quota di mercato, i flussi inbound rappresentano il 48,6% del totale delle presenze nelle strutture ricettive del nostro Paese, valore quasi tornato ai livelli pre-pandemia e che, seppur inferiore a quella della Spagna (60,2%), è superiore a quello relativo alla media dell'Ue (44,1%) e agli altri maggiori competitor europei (Francia 27,9% e Germania 16,9%). (ANSA).