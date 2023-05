Istat: il Pil cresce più che in Germania, bene l'occupazione

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nel primo trimestre del 2023, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un aumento superiore a quello di Francia e Germania e del complesso dell'area euro. Lo ricorda l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. La nota registra anche che a marzo, "si sono confermate le buoni condizioni del mercato del lavoro italiano con l'occupazione ancora in crescita (+0,1%, pari a +22mila unità)" e un tasso di occupazione che si è stabilizzato al 60,9% rispetto a febbraio, mentre è aumentato di 1,8 punti percentuali rispetto alla media 2019, rimanendo, tuttavia, ancora inferiore a quello della media dell'area euro (69,6% nel quarto trimestre 2022).

L'Istat sottolinea poi la tendenza al miglioramento della fiducia dei consumatori che continua ad aprile "trainata dalle valutazioni positive sulla situazione economica generale e su quella corrente" e un lieve aumento della fiducia delle imprese che "sintetizza segnali eterogenei tra le varie componenti". Tra i dati riportati, l'indice destagionalizzato della produzione industriale che ha segnato a marzo, per il terzo mese consecutivo, una variazione congiunturale negativa. (ANSA).