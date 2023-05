Istat: Garavaglia, l'Italia dimostra capacità di tenuta

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Italia dimostra, ancora una volta, una capacità di tenuta e una flessibilità che spesso gli analisti faticano a cogliere. Questo, unito al tasso di risparmio. L'Istat conferma, dunque, che nel primo trimestre del 2023 il Pil italiano ha segnato un aumento superiore a quello di Francia e Germania e che l'occupazione è ancora in crescita (+0,1%, pari a +22mila unità). Segnali che il lavoro del nostro governo va nella direzione giusta con buona pace dell'opposizione che, mi auguro, non vorrà polemizzare anche su questi dati come è riuscita a fare quando il centrodestra si stava occupando di tagliare le tasse, creare vero lavoro e dare più soldi alle fasce più deboli. Ai soliti slogan preferiamo dare risposte reali a famiglie e lavoratori e i numeri ci danno ragione. Bene fa, comunque, il ministro Giorgetti a fare previsioni prudenti". Così in una nota Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze e Tesoro. (ANSA).