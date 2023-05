Galvagno, adeguamento Istat indennità? Do quota in beneficenza

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - "Fintanto che non si trova una sintesi credibile e non di facciata, perché illegittima o a rischio impugnativa, continuerò, come sto facendo, a versare ogni mese la quota di adeguamento Istat della mia indennità ad associazioni di beneficenza. Dopo le elezioni di fine maggio, la vicenda degli adeguamenti Istat per i deputati sarà messa all'interno di un ragionamento che già si è fatto con maggioranza e opposizione". Così il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa, a Palazzo dei Normanni. (ANSA).