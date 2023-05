Frodavano il fisco, sequestro per oltre 3,5 milioni di euro

(ANSA) - ROVIGO, 10 MAG - La Guardia di finanza, su disposizione del Tribunale di Rovigo ha confiscato 621mila euro al titolare di un'azienda di Lendinara e 3 milioni a due imprenditori di Occhiobello per frodi fiscali. I tre sono stati condannati dal giudice e da qui è scattato il sequestro.

La prima confisca ha riguardato un imprenditore di nazionalità che, con la stessa sentenza, si è anche visto vietare all'imprenditore di ricoprire cariche presso persone giuridiche e imprese per un anno.

La seconda confisca è scattata nei confronti di due imprenditori italiani di Occhiobello attivi nell'ambito delle lavorazioni meccaniche. I due, agendo nello stesso ambito familiare, con cessioni e e fittizie alienazioni avevano tentato di eludere il fisco. In questo caso, oltre al denaro presente sui depositi, il sequestro ha interessato anche 9 terreni, un edificio e un'autovettura. (ANSA).