Foti, i dati Istat confermano l'ottimo lavoro di Meloni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "L'ottimo lavoro del governo Meloni viene confermato anche dagli ultimi dati Istat: il Pil italiano infatti ha mostrato un aumento superiore a quello dell'area euro. Ancora una volta vengono smentiti i gufi che prevedevano un futuro nefasto per questa Nazione guidata da un governo di centrodestra. L'Italia riparte soprattutto grazie alle coraggiose riforme annunciate in campagna elettorale e portate avanti con coraggio dal governo". Così in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (ANSA).