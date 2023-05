Fisco: Damiani,la riforma serve, al lavoro nei prossimi mesi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Una riforma coraggiosa ma necessaria, quella fiscale, avviata dal governo e alla quale lavoreremo nei prossimi mesi in Parlamento". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, capogruppo nella commissione Bilancio durante l'incontro promosso da Rete liberale e Associazione italiana liberi avvocati che si è svolto alla Camera.

"Ridurre la pressione fiscale, semplificare, sostenere consumi e investimenti di famiglie e imprese sono tutte battaglie storiche del centrodestra e in particolare di Forza Italia, non più rinviabili - ha aggiunto - Soprattutto in una fase economica critica e complessa come quella attuale, caratterizzata da troppe incertezze, la leva fiscale darà una spinta decisiva alla crescita. Una riforma organica che si attendeva da mezzo secolo, a cui il governo ha deciso di mettere mano subito a inizio legislatura e che condurremo in porto con determinazione". (ANSA).