Esami digitali Unimercatorum alla Camera commercio Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 10 MAG - Una tappa storica quella di oggi in Camera di commercio di Cosenza per l'Università Unimercatorum, che fa partire proprio dalla sede di via Calabria la sua prima sessione di esami digitali in presenza con l'utilizzo di tablet connessi alla rete wifi camerale, con collegamento ad un'applicazione in cloud su server della stessa Università. I tablet rimarranno sempre collegati alla rete wifi camerale, sia per procedure di aggiornamento sia per verifiche periodiche da remoto, e saranno collocati all'interno di un armadio rack alimentato 24 ore su 24.

"La Camera di commercio di Cosenza - dichiara il segretario generale Erminia Giorno - è lieta di ospitare questa prima esperienza di un'importante innovazione introdotta da Università Unimercatorum. La soluzione proposta dall'ateneo, infatti, è decisamente in linea con le politiche che il nostro ente sta portando avanti rispetto a temi come la formazione, la cultura, l'innovazione e la sostenibilità, che riteniamo fondamentali per la costruzione e lo sviluppo di quella nuova scuola di pensiero e di quel capitale intellettuale indispensabili alla crescita del nostro Paese".

In passato, gli esami si svolgevano in modo tradizionale, con test cartacei, ma ora l'Università digitale ha deciso di abbracciare una procedura più innovativa che garantisce benefici sia per gli studenti che per la gestione didattica e amministrativa delle prove. Il passaggio all'utilizzo dei tablet offre numerosi vantaggi che sono già stati sperimentati in altre sedi di ateneo. Tra i primi aspetti positivi, c'è sicuramente l'agilità nella somministrazione della prova che viene caricata da remoto direttamente sul device. Grazie ai tablet, la commissione d'esame avrà un'organizzazione più snella, risparmiando tempo e risorse. Un altro beneficio rilevante è la riduzione dell'uso della carta. In un'epoca in cui la sensibilità verso l'ambiente è sempre più importante, l'adozione dei tablet per gli esami contribuisce a ridurre lo spreco di carta. Questo approccio all'avanguardia dimostra l'impegno dell'Università Unimercatorum nella sostenibilità ambientale. Un elemento che suscita grande entusiasmo tra gli studenti è il risultato immediato al termine della sessione di esame. Grazie all'utilizzo dei tablet, i test sono corretti in modo rapido ed efficiente, consentendo agli studenti di conoscere i propri risultati in tempi record.

La decisione di adottare le sedute di esame con tablet presso la Camera di Commercio di Cosenza rappresenta anche un importante slancio innovativo da parte dell'Università Unimercatorum nel campo della didattica e dell'apprendimento.

L'ateneo si sta adattando ai nuovi sistemi e strumenti che caratterizzano l'era digitale, offrendo agli studenti un'esperienza di esame più moderna e allineata alle esigenze del mondo professionale.

La scelta di svolgere gli esami in presenza con l'ausilio dei tablet dimostra la volontà dell'Università Unimercatorum di rimanere al passo con i tempi e di garantire una formazione all'avanguardia ai propri studenti. Questa iniziativa pionieristica apre la strada a ulteriori sviluppi nel campo dell'esame digitale, promuovendo l'innovazione e la trasformazione nelle pratiche accademiche. (ANSA).