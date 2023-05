Ente pluricategoriale, da gennaio 2023 pensioni più 'ricche'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il ministero del Lavoro ha dato il via libera ai "nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per le pensioni che decorrono dal 1° gennaio 2023" dei professionisti associati all'Epap (l'Ente di previdenza pluricategoriale, cui sono iscritti dottori agronomi e forestali, fisici, chimici, geologi ed attuari).

Lo si legge sul sito della stessa Cassa privata presieduta da Stefano Poeta. "Tale provvedimento - si spiega - contiene, inoltre, l'estensione dei coefficienti per età superiori ai 71 anni. Le nuove prestazioni dal 2023 beneficeranno di un incremento progressivo a partire dal 2,01% con età pari a 57 anni, fino al 3,90% per età pari a 85 anni", precisa, infine, l'Epap. (ANSA).