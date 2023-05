Dl bollette: garanzia Ismea a pmi per impianti rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La possibilità di garanzia diretta dell'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca finalizzati alla "realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile".

Lo prevede un emendamento riformulato al decreto bollette approvato dalle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera.

L'ammissibilità alla garanzia diretta dell'Ismea per i i nuovi finanziamenti concessi da banche da banche, intermediari o altri soggetti abilitati alla cessione del crediti è "a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento e comunque nei limiti di 250mila euro" e avviene "previa autorizzazione della Commissione europea". Inoltre, i finanziamenti devono prevedere "l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi", ovvero 8 anni. (ANSA).