Confindustria Imperia apre i primo sportello Startup

(ANSA) - IMPERIA, 10 MAG - Nei locali di Confindustria Imperia è nato il primo sportello Startup della provincia, con l'obiettivo di supportare le giovani imprese nella fase di avvio e consolidamento dei progetti. "Il servizio è gratuito ed è rivolto anche a chi non è nostro associato - spiega il direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra -. Lo sportello offre assistenza in materia di valutazione della fattibilità del progetto imprenditoriale, stesura del business plan, aiuto per l'accesso al credito, ricerca di 'business angel', rapporti con banche d'affari, registrazione marchi e brevetti, oltre a fare da incubatore d'impresa accompagnando le startup nei primi due anni di attività. La decisione di aprire il servizio nasce dalle numerose richieste pervenute dal territorio e va a colmare una lacuna della nostra provincia".

(ANSA).