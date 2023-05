Bocca, bene l'Istat sul turismo ma si guardi anche al fatturato

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Molti buoni i risultati dell'Istat ma dobbiamo cominciare a parlare anche di fatturato. Altrimenti è come se io misurassi i risultati della Pirelli solo in base al numero di pneumatici venduti e non in base al tipo e quindi al costo". Lo dice all'ANSA il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

"Stiamo lavorando molto bene con i mercati esteri (soprattutto gli Stati Uniti) - aggiunge Bocca - e in questo momento ne stanno beneficiando le destinazioni internazionali e alcune delle città d'arte. Stiamo vedendo un po' di rallentamento sul turismo interno nel senso che la gente si muove ma non bisogna confondere il traffico sulle autostrade con i numeri nelle strutture alberghiere. Anche nelle nostre ultime rilevazioni parliamo di tanti italiani che si muovono per vacanza ma ovviamente quei numeri includono anche chi va a casa di amici e parenti, in seconde case etc. Insomma stiamo perfomando bene - conclude Bocca - ma non al massimo. Forse anche a causa del tempo che certo non è stato favoravole". (ANSA).