Beltrame (Confindustria), oggi è l'export il punto di forza

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Nel complesso scenario internazionale che viviamo l'export è il nostro punto di forza e la componente più dinamica dell'economia. Basti pensare che solo l'anno scorso ha registrato una straordinaria performance, con una crescita di quasi il 20% rispetto all'anno precedente". La vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, lo evidenzia intervenendo alla cerimonia inaugurale di 'Lamiera', la manifestazione internazionale delle macchine utensili e delle tecnologie per la deformazione della lamiera, organizzata da Ucimu alla Fiera di Milano. "A fare da volano alle esportazioni italiane - rileva - non sono solo i beni di consumo ma sempre più anche i capital goods, beni altamente tecnologici espressione del nostro manifatturiero più avanzato che rappresentano un'eccellenza italiana e la manifestazione più riconoscibile del Made in Italy. Tra questi, spicca il comparto delle macchine utensili, caratterizzato da imprese di ridotta dimensione, forte propensione all'export, elevata qualità dell'offerta e realizzazione di prodotti complessi e di alta precisione".

Beltrame sottolinea anche l'importanza dei fondi per la promozione straordinaria del made in Italy e del 'patto per l'export', ltre che le risorse del fondo 394 Simest: "Bene che sia stato rinnovato anche quest'anno ed attendiamo a breve l'apertura del nuovo bando. Ampliare l'accesso ai mercati internazionali non è un'opzione ma una necessità, da cui dipende la sopravvivenza di migliaia di imprese". (ANSA).