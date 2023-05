Assoturismo, l'Istat conferma l'estremo dinamismo del turismo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "I dati Istat presentati in audizione alla Camera sono positivi, e confermano l'estremo dinamismo del turismo, che viaggia al doppio della velocità degli altri comparti". Lo dice all'ANSA il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina.

"Se i numeri ci dicono che l'Italia è tornata ai livelli raggiunti prima della pandemia - aggiunge - dobbiamo sostenere con tutte le risorse necessarie questa fase di crescita del turismo per renderla strutturale. È arrivato il momento di scommettere ed investire sul comparto, e l'avere messo finalmente a punto un piano strategico è un segnale molto importante. Ora bisogna sciogliere i nodi che frenano ancora il comparto, a partire dalla carenza di personale che resta il problema più stringente e rischia di ridurre l'impatto positivo della ripresa: solo per questa estate stimiamo, infatti, la mancanza di 100mila addetti. Un nodo da sciogliere in fretta, garantendo maggiore flessibilità contrattuale e rafforzando le politiche attive e per la formazione" conclude. (ANSA).