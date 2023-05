Arriva Lumesia, la nuova piattaforma per l'autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Lumesia, la nuova piattaforma europea di servizi per l'autotrasporto, nata dalla collaborazione tra FAIService ed Eurotoll, è stata presentata a Monaco di Baviera nel corso di Transport Logistic, fiera internazionale per l'autotrasporto, la logistica.

Eurotoll è un operatore di pedaggio internazionale, di proprietà di Telepass e della stessa FAIService, con una presenza in 19 Paesi a pedaggio e la gestione di circa 150 mila unità di bordo (OBU).

Lumesia offre servizi per pedaggio, telematica, assicurazioni, rimborso fiscale, carta carburante, servizi intermodali e shop goods. Diversi servizi finora forniti solo in alcuni mercati saranno progressivamente introdotti in altri Paesi.

"La fiducia dei nostri clienti e l'interesse dei nostri potenziali clienti dimostrano che l'offerta di Lumesia è ben accolta dal settore" spiega Fabrizio Palenzona, presidente di FAIService: "Più che sinergie, Lumesia sta già creando un nuovo dinamismo nel mercato". (ANSA).