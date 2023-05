Abi, 'operativa la moratoria per maltempo in Emilia Romagna'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Diventa operativa la sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche in Emilia Romagna. Come si legge in una lettera circolare dell'Abi agli associati infatti, è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della protezione civile, l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui. L'ordinanza della protezione civile e la delibera del Consiglio dei Ministri sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sottolinea l'Abi.

Tale ordinanza è stata adottata a seguito della delibera del consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno primo maggio 2023, hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Nell'ordinanza della protezione civile si fa esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. (ANSA).